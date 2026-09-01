Kabarett & Comedy
Smeilingen – Ein Dorf wie Du und ich (5/6)
Willkommen in Smeilingen! Klimakleber mischen die Gemeinde auf. Zum Glück gibt es die Dorf-Cops Meier und Mayer, die das Problem auf ihre ganz eigene Weise lösen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.09.2026
- 04:20 - 04:50 Uhr
- Ton
- AD
Bestatterin Grabowski kämpft mit Todeswelle, Urnenmangel und verärgerten Kunden, findet aber noch Zeit für eine Beschwerde im Supermarkt. Im Gasthaus trifft sich der Michael-Wendler-Fanclub, und Pfarrer Krintsch lädt zum Motto-Gottesdienst "Ringe des Herrn".
In der Apotheke sorgt ein Schmerzmittel-Tasting für Blessuren, Trainer Ingo Pannek optimiert seine Fußballer mit Eigenbau-Equipment, und Michelle Hunziker trifft sich ausgerechnet mit Pfarrer Simon Krintsch zum Date.