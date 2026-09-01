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von links: Tony Bauer, Phil Laude und Negah Amiri

Kabarett & Comedy

Smeilingen – Ein Dorf wie Du und ich (5/6)

Willkommen in Smeilingen! Klimakleber mischen die Gemeinde auf. Zum Glück gibt es die Dorf-Cops Meier und Mayer, die das Problem auf ihre ganz eigene Weise lösen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.09.2026
04:20 - 04:50 Uhr
Ton
AD

Bestatterin Grabowski kämpft mit Todeswelle, Urnenmangel und verärgerten Kunden, findet aber noch Zeit für eine Beschwerde im Supermarkt. Im Gasthaus trifft sich der Michael-Wendler-Fanclub, und Pfarrer Krintsch lädt zum Motto-Gottesdienst "Ringe des Herrn".

In der Apotheke sorgt ein Schmerzmittel-Tasting für Blessuren, Trainer Ingo Pannek optimiert seine Fußballer mit Eigenbau-Equipment, und Michelle Hunziker trifft sich ausgerechnet mit Pfarrer Simon Krintsch zum Date.

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