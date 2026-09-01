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von links: Hannes Jaenicke, Christine Neubauer und Heino Ferch

Kabarett & Comedy

Smeilingen – Ein Dorf wie Du und ich (2/6)

Willkommen in Smeilingen! Da fängt jeder Tag gut an. Nur nicht für das Influencer-Paar Isi und Leif Sommer. Der Hahn kräht. Katze "Meinerzhagen" hat ein Problem: Sie muss gerettet werden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.09.2026
02:50 - 03:20 Uhr
Ton
AD

Für das Polizisten-Duo Hauke und Hanno kein Problem. "We ran along the Spielfeld hin und back", befiehlt Fußballtrainer Ingo Pannek seinem Team. Denn der Erste-Liga-Spieler Kito aus Uganda ist zu Gast und "because of international ist the training in english".

Außerdem stellt Bürgermeister Seider seiner Gemeinde stolz die Mitfahrerbank vor. "Alaaf und Helau" heißt es dagegen in der Dorfkirche, wenn Pfarrer Simon Krintsch aus seiner Predigt eine komödiantische Karnevalsrede macht. Ein Thymian-Kamille-Tilsiter-Extrakt empfiehlt Apothekerin Yasmin Wegener gegen Halsschmerzen: "Der muss zu Hause nur noch aufgegossen werden mit 75 Millilitern warmem Morgenurin." Und ein heißes Date erwartet Michelle Hunziker.

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