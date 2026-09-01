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von links: Elena Uhlig, Martin Klempnow und Uwe Ochsenknecht

Kabarett & Comedy

Smeilingen – Ein Dorf wie Du und ich (4/6)

Willkommen in Smeilingen! Influencerin Isi lernt die Vorzüge des Landlebens kennen: "Guckt euch mal Leifs Eier an!" Während der Ort dem Höhepunkt des 157. Erntefests entgegenfiebert.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.09.2026
03:50 - 04:20 Uhr
Ton
AD

Bürgermeister Markus Seider moderiert die Wahl der oder des Smeilinger Gemüsekönig:in. Verkäufer Marc Frisch gerät in eine Debatte um "kulturelle Aneignung", und Fußballtrainer Ingo Pannek hofft bei seinem Date mit Michelle Hunziker auf einen Volltreffer.

Pfarrer Krintsch lädt zum "Ballermann-Gottesdienst", Frank Stimpel wiegt Restaurantportionen nach, Frieda Grabowski kämpft mit vertauschten Urnen. Dazu sorgen uneinige Zwillinge, kuriose Küchengeheimnisse und ein rätselhafter Ohrenfund für Chaos.

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