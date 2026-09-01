Kabarett & Comedy
Smeilingen – Ein Dorf wie Du und ich (4/6)
Willkommen in Smeilingen! Influencerin Isi lernt die Vorzüge des Landlebens kennen: "Guckt euch mal Leifs Eier an!" Während der Ort dem Höhepunkt des 157. Erntefests entgegenfiebert.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.09.2026
- 03:50 - 04:20 Uhr
- Ton
- AD
Bürgermeister Markus Seider moderiert die Wahl der oder des Smeilinger Gemüsekönig:in. Verkäufer Marc Frisch gerät in eine Debatte um "kulturelle Aneignung", und Fußballtrainer Ingo Pannek hofft bei seinem Date mit Michelle Hunziker auf einen Volltreffer.
Pfarrer Krintsch lädt zum "Ballermann-Gottesdienst", Frank Stimpel wiegt Restaurantportionen nach, Frieda Grabowski kämpft mit vertauschten Urnen. Dazu sorgen uneinige Zwillinge, kuriose Küchengeheimnisse und ein rätselhafter Ohrenfund für Chaos.