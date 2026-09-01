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von links: Tim Alberti, Armin Rohde und Jorge González

Kabarett & Comedy

Smeilingen – Ein Dorf wie Du und ich (3/6)

Willkommen in Smeilingen! Alarm an der Supermarktkasse: Verkäufer Marc Frisch ist so gar nicht zufrieden mit dem Einkauf eines Kunden. Gut geht es auch Taube "Piepsi" nicht.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.09.2026
03:20 - 03:50 Uhr
Ton
AD

Sie wird auf dem Tresen der Apotheke abgeliefert. Nach erfolgreicher Behandlung durch Apothekerin Yasmin Wegener geht es allerdings bergab für das Federtier. Auch Bürgermeister Seider hat einen Vogel im Visier: Es ist das 97. Smeilinger Dorfschützenfest.

Dazu darf der Bürgermeister den ersten Schuss abgeben. Isi und Leif Sommer haben ganz andere Sorgen. Ihre Handyakkus sind leer. Neue Energie sollen auch die Kirchenbesucher tanken. Pfarrer Simon Krintsch hat zum "Fitnessgottesdienst" inklusive Anpreisung des Proteinshakes "Ewiges Leben" geladen. Beim Date verliebt sich Austauschlehrer Juan Jiménez in Michelle Hunziker. "Alman" Frank Stimpel testet eine Telefonsexhotline und verrät, was ihn so richtig heiß macht.

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