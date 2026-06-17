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Das Bild zeigt eine Gruppe von sechs Personen, die um einen Tisch versammelt sind. Auf dem Tisch steht eine große, farbenfrohe Geburtstagstorte, die mit verschiedenen Details verziert ist, darunter ein Fahrrad und Palmen. Im Hintergrund ist eine Leuchttafel mit dem Text "Was gibt es Neues?" sowie bunten Buchstaben zu sehen. Die Personen lächeln und schauen in die Kamera. Die Aufteilung der Gruppe ist wie folgt: - Eine Person sitzt in der Mitte, trägt eine Brille und einen Hut, und wirkt lächelnd. - Die anderen Personen stehen um den Tisch, einige legen ihre Hände auf die Schultern der anderen. - Die Kleidung der Anwesenden variiert, von lässigen Pullovern bis zu formelleren Outfits. Die Umgebung scheint hell erleuchtet zu sein, mit einem modernen und freundlichen Ambiente. Es gibt Geschenke, die teilweise auf dem Tisch liegen.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Happy Birthday

Herzlichen Glückwunsch, Oliver Baier! In der großen Geburtstagsausgabe steht der Jubilar im Mittelpunkt und zum ersten Mal weiß der Moderator selbst nicht, was auf ihn zukommt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.07.2026
01:45 - 02:35 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Thomas Maurer, Malarina und Clemens Maria Schreiner beschenken heute den Moderator mit Goodies und es zeigt sich, die Wurfgeschicklichkeit des Rateteams lässt zu wünschen übrig!

Eindeutig talentierter ist das Rateteam, wenn es um das Beantworten kurioser Fragen geht. So will unser Geburtstagskind wissen, worum es sich bei einem Auswärtsdreier handeln könnte, wie die kroatische Insel "Babina Gusica" zu ihrem Namen gekommen ist und warum bis in die Achtziger Jahre am Praterstern in Wien an manchen Tagen ein blaue Fahne gehisst wurde?

Ein besonderes Highlight: Der Radio Wien Chor überrascht Oliver mit einem Ständchen und ein prominenter Fragensteller sorgt für einen spannenden Cliffhanger, der erst im Laufe der Sendung gelüftet wird. Ein Fest der guten Laune für und mit Oliver Baier!

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