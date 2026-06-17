Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Happy Birthday
Herzlichen Glückwunsch, Oliver Baier! In der großen Geburtstagsausgabe steht der Jubilar im Mittelpunkt und zum ersten Mal weiß der Moderator selbst nicht, was auf ihn zukommt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.07.2026
- 01:45 - 02:35 Uhr
Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Thomas Maurer, Malarina und Clemens Maria Schreiner beschenken heute den Moderator mit Goodies und es zeigt sich, die Wurfgeschicklichkeit des Rateteams lässt zu wünschen übrig!
Eindeutig talentierter ist das Rateteam, wenn es um das Beantworten kurioser Fragen geht. So will unser Geburtstagskind wissen, worum es sich bei einem Auswärtsdreier handeln könnte, wie die kroatische Insel "Babina Gusica" zu ihrem Namen gekommen ist und warum bis in die Achtziger Jahre am Praterstern in Wien an manchen Tagen ein blaue Fahne gehisst wurde?
Ein besonderes Highlight: Der Radio Wien Chor überrascht Oliver mit einem Ständchen und ein prominenter Fragensteller sorgt für einen spannenden Cliffhanger, der erst im Laufe der Sendung gelüftet wird. Ein Fest der guten Laune für und mit Oliver Baier!