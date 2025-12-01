Kabarett & Comedy
Urban Priol: TILT 2025 - Der Jahresrückblick
Urban Priol präsentiert seinen Jahresrückblick 2025.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 30.12.2025
- 20:15 - 21:45 Uhr
"TILT" geht bei 3sat in die nächste Runde.
Da bleibt nichts ausgespart, was Medien und Menschen im vergangenen Jahr bewegte – vom Tod des Papstes im Vatikan bis zur Rückkehr eines alten Bekannten ins Weiße Haus.
Der etwas andere Jahresrückblick: ganz ohne Tränen und ohne billige Sensationshascherei.
3sat präsentiert exklusiv die Aufzeichnung von Urban Priols Bühnenprogramm aus seiner Heimatstadt Aschaffenburg.