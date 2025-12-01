Hauptnavigation

Urban Priol steht auf der Bühne. Er trägt ein buntes Hemd mit kleinen Fischen darauf. Er hält die Arme hoch. Der Hintergrund ist blau.

Kabarett & Comedy

Urban Priol: TILT 2025 - Der Jahresrückblick

Urban Priol präsentiert seinen Jahresrückblick 2025.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
30.12.2025
20:15 - 21:45 Uhr

"TILT" geht bei 3sat in die nächste Runde.

Da bleibt nichts ausgespart, was Medien und Menschen im vergangenen Jahr bewegte – vom Tod des Papstes im Vatikan bis zur Rückkehr eines alten Bekannten ins Weiße Haus.

Der etwas andere Jahresrückblick: ganz ohne Tränen und ohne billige Sensationshascherei.

3sat präsentiert exklusiv die Aufzeichnung von Urban Priols Bühnenprogramm aus seiner Heimatstadt Aschaffenburg.

