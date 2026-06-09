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  4. Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben - Glück + Glas
Auf dem Bild sind drei Personen zu sehen, die an einer Veranstaltung teilnehmen. Die Frauen und Männer stehen zusammen vor einem großen Bildschirm, der eine moderne, abstrakte Darstellung zeigt. Der Mann links trägt ein blaues T-Shirt mit dem Aufdruck "hauptuni WIE" und hat eine Glatze. Er hat eine Brille auf und trägt schwarze, glänzende Hosen. In der Mitte steht ein Mann in einem bunten, gemusterten Hemd, dessen Muster aus verschiedenen bunten Motiven besteht. Er hält ein kleines Objekt in der Hand und hat ein Mikrofon in der anderen. Die Frau rechts trägt eine graue Jacke und ein leuchtend gelbes Oberteil. Auch sie hat eine Brille auf. Alle drei scheinen fröhlich zu sein und lächeln in die Kamera. Über ihnen ist ein Banner mit dem Text „GLÜCK UND GLAS“ angebracht. Im Hintergrund sind stilisierte, geometrische Architekturformen zu sehen, die auf eine moderne urbanisierte Umgebung hinweisen. Das Bild vermittelt eine lebhafte und wissbegierige Atmosphäre, passend zu einer wissensvermittelnden Veranstaltung.

Kabarett & Comedy

Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben - Glück + Glas

Herzlich willkommen zu einer neuen Show der SB von der Uni Graz, diesmal gibt es Wissenschaft mit Stabreim in Glück + Glas.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.07.2026
01:20 - 01:50 Uhr

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Science Busters Sendetypical

Science Busters

Aber geht das heute auch noch oder donnert das Glück eher gegen eine Glasfassade? Neben MC Martin Puntigam beantworten Associate Prof. Peter Weinberger (anorganische Chemie) & die Verhanltensbiologin Dr. Elisabeth Oberzaucher im Flug: Wie flüssig ist Glas? Sind Meisenknödel Mordwaffen?

Und: Wann freut sich ein Eagle über ein Birdie?

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