Kabarett & Comedy
Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben - Glück + Glas
Herzlich willkommen zu einer neuen Show der SB von der Uni Graz, diesmal gibt es Wissenschaft mit Stabreim in Glück + Glas.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.07.2026
- 01:20 - 01:50 Uhr
Aber geht das heute auch noch oder donnert das Glück eher gegen eine Glasfassade? Neben MC Martin Puntigam beantworten Associate Prof. Peter Weinberger (anorganische Chemie) & die Verhanltensbiologin Dr. Elisabeth Oberzaucher im Flug: Wie flüssig ist Glas? Sind Meisenknödel Mordwaffen?
Und: Wann freut sich ein Eagle über ein Birdie?