Kabarett & Comedy
Nachsitzen mit Christine Eixenberger
Kabarettistin Christine Eixenberger bittet wieder auf die Schulbank und verdonnert Politikerinnen und Politiker, Parteien, Unternehmen, Organisationen oder Personen des öffentlichen Lebens, die sich aktuell nicht mit Ruhm bekleckert haben, zum "Nachsitzen". In dieser Folge mit dabei: Florian Schroeder, Dagmar Schönleber und Wolfgang Krebs.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 11.07.2026
- 04:55 - 05:40 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A