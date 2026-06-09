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Das Bild zeigt drei Personen, die auf einer Bühne stehen, während im Hintergrund ein farbenfrohes, grafisches Set zu sehen ist. 1. **Personen**: - Auf der linken Seite steht eine Frau mit kurzen, braunen Haaren. Sie trägt ein dunkelrotes Kleid und hält einen kleinen Gegenstand in der Hand. - In der Mitte steht ein Mann in einem pinken Shirt und schwarzen Hosen. Er hält einen Luftballon in der einen Hand und ein Blatt Papier in der anderen. - Die dritte Person, rechts, ist eine Frau mit kurzen, grauen Haaren. Sie trägt einen grauen Pullover und schaut freundlich in die Kamera. 2. **Hintergrund**: - Der Hintergrund ist bunt gestaltet mit verschiedenen Elementen: - Eine Regenbogen-Grafik. - Eine Illustration einer Ratte, die eine Verpackung mit einem Kondom hält. - Verschiedene fiktive, illustrative Objekte, wie einen Kaktus und bunte Lichtquellen. Die Szene vermittelt eine humorvolle und informative Atmosphäre, die typisch für eine Wissenschaftssendung ist.

Kabarett & Comedy

Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben - Gib Gummi

Rund um Sex und Empfängnisverhütung gibt es fast so viele Mythen und Märchen wie bei den Gebrüdern Grimm. Die Science Busters schaffen Abhilfe und klären: Wo liegt der Weltrekord im Eisprung?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.07.2026
00:55 - 01:20 Uhr

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Science Busters Sendetypical

Science Busters

Und quietschen Kondome weniger, wenn man sie gut ölt? Gemeinsam mit Kabarettist Martin Puntigam geben die Verhaltensbiologin Dr. Elisabeth Oberzaucher und die Infektiologin Dr. Ursula Hollenstein Gummi.

Wissenschaft hauchdünn und gefühlsecht.

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