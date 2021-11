Die Gestaltung des gemeinsamen Lebens von Menschen mit und ohne Behinderung ist eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen.



Die Sendereihe begleitet Menschen mit Behinderung in ihrem Alltag. Wie kann Teilhabe gelingen, was wurde bisher erreicht und welche Voraussetzungen müssen noch geschaffen werden, damit aus dem Traum "Inklusion" Wirklichkeit wird? Die Sendung wird in Zusammenarbeit mit der ZDF-Reihe "einfach Mensch" realisiert.