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Die Gestaltung des gemeinsamen Lebens von Menschen mit und ohne Behinderung ist eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen.

Die Sendereihe begleitet Menschen mit Behinderung in ihrem Alltag. Wie kann Teilhabe gelingen, was wurde bisher erreicht und welche Voraussetzungen müssen noch geschaffen werden, damit aus dem Traum "Inklusion" Wirklichkeit wird? Die Sendung wird in Zusammenarbeit mit der ZDF-Reihe "einfach Mensch" realisiert.

Gesellschaft -

Leben mit Prothese

2018 verändert eine Meningokokken-Infektion mit Sepsis Beyzas Leben radikal. Was als harmlose Erkältung beginnt, entwickelt sich in kurzer Zeit zum lebensbedrohlichen Notfall.

Sendungsbereich:
Einfach Mensch

Alle Sendungen

TV-Sendetermine

Fr. 04 Sep.
11:40 Einfach Mensch

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