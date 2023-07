Kleinwuchs: Ein Leben aus unserer Sicht

Wie die Eltern von Maya haben auch Anne und Holger Schütz ihre Umgebung auf ihre Größe optimiert - zu Hause und auch unterwegs. Doch einige Barrieren lassen sich nicht so einfach abbauen. Argwöhnische Blicke sind für die beiden tatsächlich keine Seltenheit. Noch viel zu oft werden sie aufgrund ihrer Größe nicht ernst genommen. Für Anne und Holger Schütz ein Ärgernis, aber auch eine Motivation, aufzuklären.



Marlis Weinold und Gary Masson erleben das gleiche Glück und die gleichen Probleme wie andere frischgebackene Eltern auch. Auf Sorgen, die von außen an sie herangetragen werden, entgegnen sie: "Das passt schon!"



Auf ihrem Instagram-Account @mytinybiglife hält Mutter Marlis Weinold den Alltag der Familie fest. Dort zeigt sie, was sie in der Wohnung auf ihre Größe angepasst haben und welche besonderen Vorkehrungen sie für ein Leben mit Kleinkind treffen mussten. Denn Maya reicht schon jetzt problemlos an Herd und Wasserhahn heran.



Marlis Weinold sieht diesen Umstand gelassen: "In einigen Punkten muss man halt umdenken, und wir haben bisher immer eine gute Lösung gefunden." Ihr Partner Gary ergänzt: "Maya wird das Zusammenleben mit uns ja schnell begreifen, wenn sie größer wird, und auf diesem Weg werden wir alle Drei bestimmt viel Freude miteinander haben."



Auch das Ehepaar Schütz führt ein eigenständiges Leben, und viele Probleme im Alltag lassen sich mit technischen Hilfsmitteln auffangen. Ihre Mobilität sichern sie sich durch eigens auf ihre Körpergröße angepasste Fahrzeuge, und bei vielen anderen Dingen unterstützen sich die beiden gegenseitig.