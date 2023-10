Leben ohne Erinnerung

Ihren Alltag bewerkstelligen sie mithilfe ihrer Notizbücher, dem Handy oder der Unterstützung von Freunden und Familie.



Miriam Ludewig war lange verzweifelt mit ihrer Beeinträchtigung. Auch Spangenberg hadert mit seinem Leben. "Am Anfang waren da Suizidgedanken en Masse. Ein Gefühl der Einsamkeit oder auch allein gelassen worden zu sein. Das Gefühl, man schämt sich, weil man sich dumm fühlt", kommentiert er sein damaliges Leben. Bis er wieder Hoffnung schöpft, dauerte es drei Jahre. Neurologen und Therapeuten helfen ihm, ins Leben zurückzufinden.



Die Eltern von Miriam Ludewig haben sie unterstützt und gefördert, so gut es ging. Sie hat den Hauptschulabschluss gemacht – doch an eine klassische Ausbildung war nicht zu denken. Stattdessen arbeitete sie in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Sie war unglücklich, fühlte sich fehl am Platz. Gerettet hat die Sopranistin am Ende die Musik.