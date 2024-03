Ich mache Mut!

Auch die Jurastudentin Jasmin Ciplak engagiert sich in den sozialen Medien für Inklusion. Motiviert durch einen Auslandaufenthalt in Togo, beginnt Jasmin Ciplak ihr Studium. Da sie trotz einer starken Brille nur noch wenige Prozent sieht, sind Hilfsmittel wie ein Bildschirmlesegerät und ein Notebook mit entsprechenden Bedienungshilfen notwendig. Auf Instagram nennt sie sich "Mrs. Blindlife", gibt Einblicke in ihr Leben mit starker Sehbeeinträchtigung und macht sich für Inklusion stark.



Seit 2023 entlastet eine Assistentin die Familie von Sina Wolf. Daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt. Sina Wolf steht ein für das Lebensmotto "Never give up!" Über ihre ehrenamtlichen Projekte versucht sie, diese Lebenseinstellung anderen, schwer kranken Menschen zu vermitteln. Aktuell unterstützt sie die Onlineplattform "Face SMA", die sich an Menschen mit Spinaler Muskelatrophie und ihre Angehörigen richtet. Außerdem entwickelt Sina Wolf seit 2022 zusammen mit Ärzten der Universitätsklinik Heidelberg eine App, die Betroffene im Alltag helfen soll.