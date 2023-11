Das war mein Jahr!

Andreas Walser hat Retinitis pigmentosa – nach und nach erblindet er. Doch der sportbegeisterte Augsburger hat seine neue Leidenschaft gefunden. Sein Ziel: die Paralympics 2024 in Paris.



Seit ihrem elften Lebensjahr steht Tamara Röske immer wieder vor der Kamera. Als Schauspielerin machte sie sich in den vergangenen Jahren einen Namen. Einem größeren Publikum wurde sie durch die ZDF-Produktion "Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise an die Ostsee", in der sie eine der Hauptrollen spielte. Im Sommer 2023 nahm sie an den Special Olympics in Berlin teil und belegte beim Weitsprung den 4. Platz. Zusammen mit ihrer Staffelgruppe sicherte sie sich die Bronzemedaille.