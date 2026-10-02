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Dokumentation

Meister des Kampfes

Panzer, Stacheln oder Gift: Pangoline, Stachelschweine und Pfeilgiftfrösche nutzen außergewöhnliche Verteidigungsmechanismen, um sich vor Fressfeinden zu schützen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 30.06.2029

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Tier-Doku

Tierische Superhelden

Im Tierreich ist Angriff nicht immer die beste Verteidigung. Viele Tiere haben wirkungsvolle Schutzmechanismen entwickelt, um sich gegen Fressfeinde zu behaupten. Panzer, Stacheln, Gift oder abschreckende Signale können dabei über Leben und Tod entscheiden.

Die Natur kennt zahlreiche Formen der Verteidigung: Manche Tiere setzen auf mechanischen Schutz, andere auf chemische Abwehrstoffe. Diese Strategien helfen ihnen, Angriffe abzuwehren und Gefahren möglichst früh zu vermeiden.

Panzer, Stacheln und Gift

Pangoline schützen sich mit ihren harten Schuppen und rollen sich bei Gefahr zu einer nahezu geschlossenen Kugel zusammen. Auch ihr kräftiger Schwanz kann der Verteidigung dienen. Stachelschweine halten Angreifer mit ihren auffälligen Stacheln auf Abstand.

Pfeilgiftfrösche verfolgen eine andere Strategie. Ihre auffällige Färbung warnt mögliche Fressfeinde vor den giftigen Stoffen in ihrer Haut. So können bereits deutliche Warnsignale dazu beitragen, einen Angriff zu verhindern.

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