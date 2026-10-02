Dokumentation
Meister der Jagd
Wie werden Tiere zu perfekten Jägern? Gottesanbeterin, Hyäne und Weißkopfseeadler nutzen besondere Fähigkeiten und raffinierte Strategien, um ihre Beute zu erlegen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 30.06.2029
Viele Tiere sind für die Jagd mit hoch spezialisierten Werkzeugen ausgestattet: messerscharfen Krallen, kräftigen Kiefern, stacheligen Beinen oder besonders leistungsfähigen Augen. Mit unterschiedlichen Jagdstrategien spüren sie ihre Beute auf, überwältigen sie und behaupten sich gegen Konkurrenten.
Die Dokumentation "Tierische Superhelden - Meister der Jagd" zeigt, wie perfekt Körperbau, Sinne und Verhalten verschiedener Tierarten an die Jagd angepasst sind.
Perfekt für die Jagd gerüstet
Die Gottesanbeterin setzt auf einen gezielten Angriff, die Hyäne auf ihre kräftigen Kiefer und der Weißkopfseeadler auf seinen präzisen Griff. Jede dieser Tierarten verfügt über besondere körperliche Fähigkeiten und Strategien, die sie zu erfolgreichen Jägern in ihrem jeweiligen Lebensraum machen.
Evolution und Anpassung
Über Millionen von Jahren haben Evolution und Anpassung die besonderen Jagdfähigkeiten der Tiere hervorgebracht. Die Dokumentation geht der Frage nach, wie diese spezialisierten Fähigkeiten funktionieren und was sie über die Mechanismen der Natur verraten. Die sechsteilige Dokumentationsreihe "Tierische Superhelden" stellt außergewöhnliche Sinne, Fähigkeiten und Anpassungen von Tieren vor und zeigt, wie sie ihnen helfen, in unterschiedlichen Lebensräumen zu überleben.