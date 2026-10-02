Dokumentation
Meister des Überlebens
Extreme Kälte, Hitze oder lange Hungerphasen: Waldfrösche, Pompeji-Würmer und Eisbären haben außergewöhnliche Strategien entwickelt, um selbst in lebensfeindlichen Umgebungen zu überleben.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 30.06.2029
Extreme Kälte, große Hitze, lange Hungerphasen oder giftige Umgebungen: Manche Tiere leben dort, wo andere Organismen kaum überleben könnten. Spezielle körperliche Anpassungen und ausgeklügelte Überlebensstrategien helfen ihnen, selbst lebensfeindliche Bedingungen zu meistern.
Dabei nutzen die Tiere unterschiedliche Mechanismen, um Energie zu sparen, ihren Stoffwechsel anzupassen oder ihren Körper vor extremen Temperaturen zu schützen.
Leben unter extremen Bedingungen
Waldfrösche überstehen eisige Winter, indem sie große Teile ihres Körpers gefrieren lassen. Pompeji-Würmer leben an heißen Tiefseequellen und sind an die außergewöhnlichen Bedingungen dieses Lebensraums angepasst.
Eisbären wiederum können ihren Energiehaushalt flexibel regulieren und dadurch auch längere Hungerphasen bewältigen. Jede dieser Tierarten hat ihre ganz eigene Strategie entwickelt, um mit extremen Umweltbedingungen zurechtzukommen.
Überlebensstrategien der Evolution
Die außergewöhnlichen Fähigkeiten dieser Tiere sind das Ergebnis von Evolution und Anpassung. Die Dokumentation "Tierische Superhelden - Meister des Überlebens" zeigt, mit welchen biologischen Tricks Tiere Kälte, Hitze und Nahrungsmangel trotzen.