Dokumentation
Meister des Durchhaltens
Kaiserpinguine, Monarchfalter, Gabelböcke und Albatrosse vollbringen erstaunliche Ausdauerleistungen. Spezielle Anpassungen helfen ihnen, selbst unter extremen Bedingungen zu überleben.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 30.06.2029
Höher, schneller, weiter: In der Tierwelt gibt es beeindruckende Ausdauerchampions. Sie fliegen über riesige Entfernungen, tauchen in eisige Tiefen oder laufen durch trockene Landschaften. Spezielle körperliche Anpassungen ermöglichen es ihnen, selbst unter extremen Bedingungen zu überleben.
Die Dokumentation "Tierische Superhelden - Meister des Durchhaltens" zeigt, wie Tiere ihre Kräfte und Energiereserven einsetzen und welche besonderen Fähigkeiten ihnen außergewöhnliche Ausdauer verleihen.
Ausdauer unter extremen Bedingungen
Kaiserpinguine senken bei ihren Tieftauchgängen die Herzfrequenz und können so lange unter Wasser bleiben. Monarchfalter greifen auf Fettreserven zurück, um weite Strecken bis in ihre Überwinterungsgebiete zurückzulegen.
Gabelböcke sind mit gepolsterten Hufen und einem leistungsfähigen Herz-Lungen-System für ausdauerndes Laufen ausgestattet. Albatrosse wiederum verbringen lange Zeit über dem Ozean und können dank spezieller Drüsen sogar Meerwasser trinken.
Perfekt an den Lebensraum angepasst
Ob in eisigen Meeren, trockenen Regionen oder hoch über den Ozeanen: Die Fähigkeiten dieser Tiere sind das Ergebnis von Evolution und Anpassung an unterschiedliche Lebensräume. Sie zeigen, mit welchen erstaunlichen Strategien Tiere Energie sparen, weite Distanzen überwinden und schwierigen Umweltbedingungen trotzen.