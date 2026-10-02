Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Tierische Superhelden
  4. Meister der Kommunikation

Dokumentation

Meister der Kommunikation

Tiere kommunizieren mit Lauten, Gesten, Düften und Schwingungen. Die Doku zeigt, mit welchen erstaunlichen Methoden sie Botschaften übermitteln und sich verständigen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 30.06.2029

Mehr

Tier-Doku

Tierische Superhelden

Tanzen, pfeifen, vibrieren: Tiere haben erstaunlich komplexe Formen der Kommunikation entwickelt. Ob im Ozean, in der Luft oder unter der Erde – sie tauschen Informationen aus, warnen vor Gefahren, verständigen sich mit Artgenossen und sichern so ihr Überleben.

Dabei nutzen Tiere eine große Bandbreite an Signalen. Neben Rufen und anderen Lauten spielen auch Mimik, Gesten, Körperhaltung und chemische Duftstoffe eine wichtige Rolle.

Laute, Gesten und geheime Signale

Viele dieser Kommunikationsformen sind für den Menschen kaum wahrnehmbar. Besonders raffiniert ist die Verständigung über chemische Signale, aber auch Schwingungen können Botschaften übertragen.

Honigbienen nutzen Pheromone, Blattschneiderameisen verständigen sich mithilfe von Schwingungen. Präriehunde setzen auf unterschiedliche Laute, während Raben mit ihren Rufen kommunizieren. Jede Tierart hat eigene Methoden entwickelt, um Informationen weiterzugeben.

Meister der Verständigung

Über Millionen von Jahren haben sich diese unterschiedlichen Kommunikationssysteme entwickelt und an die jeweiligen Lebensbedingungen der Tiere angepasst. Die Dokumentation "Tierische Superhelden - Meister der Kommunikation" zeigt, wie vielfältig Tiere miteinander kommunizieren und welche Bedeutung ihre Signale für das Zusammenleben und Überleben haben.

Die sechsteilige Dokumentationsreihe "Tierische Superhelden" stellt außergewöhnliche Fähigkeiten, Sinne und Anpassungen von Tieren vor und erklärt, wie sie ihnen das Leben in unterschiedlichen Lebensräumen ermöglichen.

Weitere Folgen

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.