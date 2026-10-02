Dokumentation
Meister der Kommunikation
Tiere kommunizieren mit Lauten, Gesten, Düften und Schwingungen. Die Doku zeigt, mit welchen erstaunlichen Methoden sie Botschaften übermitteln und sich verständigen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 30.06.2029
Tanzen, pfeifen, vibrieren: Tiere haben erstaunlich komplexe Formen der Kommunikation entwickelt. Ob im Ozean, in der Luft oder unter der Erde – sie tauschen Informationen aus, warnen vor Gefahren, verständigen sich mit Artgenossen und sichern so ihr Überleben.
Dabei nutzen Tiere eine große Bandbreite an Signalen. Neben Rufen und anderen Lauten spielen auch Mimik, Gesten, Körperhaltung und chemische Duftstoffe eine wichtige Rolle.
Laute, Gesten und geheime Signale
Viele dieser Kommunikationsformen sind für den Menschen kaum wahrnehmbar. Besonders raffiniert ist die Verständigung über chemische Signale, aber auch Schwingungen können Botschaften übertragen.
Honigbienen nutzen Pheromone, Blattschneiderameisen verständigen sich mithilfe von Schwingungen. Präriehunde setzen auf unterschiedliche Laute, während Raben mit ihren Rufen kommunizieren. Jede Tierart hat eigene Methoden entwickelt, um Informationen weiterzugeben.
Meister der Verständigung
Über Millionen von Jahren haben sich diese unterschiedlichen Kommunikationssysteme entwickelt und an die jeweiligen Lebensbedingungen der Tiere angepasst. Die Dokumentation "Tierische Superhelden - Meister der Kommunikation" zeigt, wie vielfältig Tiere miteinander kommunizieren und welche Bedeutung ihre Signale für das Zusammenleben und Überleben haben.
Die sechsteilige Dokumentationsreihe "Tierische Superhelden" stellt außergewöhnliche Fähigkeiten, Sinne und Anpassungen von Tieren vor und erklärt, wie sie ihnen das Leben in unterschiedlichen Lebensräumen ermöglichen.