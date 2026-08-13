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Tier-Doku

Tierärztin 24/7

Wegen der Liebe zu Tieren haben sie den Beruf gewählt.

Tierärztin William arbeitet im Tierspital Bern. Hier landen die schwierigen Fälle. Der junge Tierarzt darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen
Dokumentation -

Gaby muss unters Messer

Wegen der Liebe zu Tieren haben sie den Beruf gewählt: «Tierärztin 24/7» begleitet vier Tierärztinnen und einen Tierarzt bei ihren ersten Schritten im Berufsleben.

Sendungsbereich:
Tierärztin 24/7

Wegen der Liebe zu Tieren haben sie den Beruf gewählt: Wir begleiten vier Tierärztinnen und ein Tierarzt bei ihren ersten Schritten im Berufsleben. Frisch von der Uni, sind sie nun mit realen Fällen konfrontiert. Der Beruf stellt hohe Anforderungen an die Berufseinsteiger. Eléonore arbeitet in einer Grosstierpraxis auf dem Land. Ihre Lieblingstiere sind die Kühe. William und Alix sind im Tierspital Bern im Einsatz. Gwennaëlle interessiert sich für Reptilien und macht ein Praktikum in Belgien. Florence hat ihre Stelle in einer Tierarztpraxis auf dem Land.

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