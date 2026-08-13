Dokumentation
Tierärztin 24/7: Grosse Sorgen um Claudette
Die drei jungen Tierärztinnen Eléonore, Florence und Alix müssen sich im Alltag beweisen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 28.01.2027
In Estavayer-le-Lac hilft Eléonore dem Seidenhuhn Claudette, das von einem Bussard angegriffenen wurde. Im Tierspital von Bern hat Alix viel mit Michel und seiner Bulldogge Olive zu tun, die an einem Herzproblem leidet. In La Broye kümmert sich Florence um das Kalb Noiraud, das nicht mehr aufsteht.