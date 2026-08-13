Dokumentation
Tierärztin 24/7: Gaby muss unters Messer (4v4)
Wegen der Liebe zu Tieren haben sie den Beruf gewählt: «Tierärztin 24/7» begleitet vier Tierärztinnen und einen Tierarzt bei ihren ersten Schritten im Berufsleben.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
Eléonore muss Gaby, ein junges Alpaka, kastrieren, und das ist nicht ganz einfach. Gwennaëlle macht sich Sorgen um Ratatouille, eine charmante Hausratte. Es ist unklar, ob sie Krebs hat. Im Tierspital versucht William, Buldogge Tyson zu retten, die nicht mehr isst. Die Rettung verläuft dramatisch.