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  4. Tierärztin 24/7: Gaby muss unters Messer (4v4)
Tierärztin William arbeitet im Tierspital Bern. Hier landen die schwierigen Fälle. Der junge Tierarzt darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen

Dokumentation

Tierärztin 24/7: Gaby muss unters Messer (4v4)

Wegen der Liebe zu Tieren haben sie den Beruf gewählt: «Tierärztin 24/7» begleitet vier Tierärztinnen und einen Tierarzt bei ihren ersten Schritten im Berufsleben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:

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Die drei jungen Tierärzte William, Eléonore und Gwennaëlle kommen frisch von der Uni. Jetzt müssen sie sich im Berufsalltag beweisen

Tierärztin 24/7

Eléonore muss Gaby, ein junges Alpaka, kastrieren, und das ist nicht ganz einfach. Gwennaëlle macht sich Sorgen um Ratatouille, eine charmante Hausratte. Es ist unklar, ob sie Krebs hat. Im Tierspital versucht William, Buldogge Tyson zu retten, die nicht mehr isst. Die Rettung verläuft dramatisch.

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