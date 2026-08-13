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Dokumentation

Tierärztin 24/7: Ein Kampf mit Folgen für Yuzu

Der Alltag in der Tierarztpraxis ist nicht immer einfach ...

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 10.01.2027

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Die drei jungen Tierärzte William, Eléonore und Gwennaëlle kommen frisch von der Uni. Jetzt müssen sie sich im Berufsalltag beweisen

Tierärztin 24/7

Alix und ihre Kollegen im Tierspital versuchen mit allen Kräften, die von einem Streuner gebissene Katze Yuzu zu retten. In Morens ist Florence auf sich allein gestellt: Kuh Kamasutra kann ihr Kalb nicht gebären. Eleanor wird in Frasses für den Esel Romana gerufen, der sich vor Schmerzen windet.

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