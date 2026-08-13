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Dokumentation

Tierärztin 24/7: Loxias schwebt in Todesgefahr

Im Tierspital Bern ist der Hund Loxias in Todesgefahr, während seine Besitzer im Urlaub sind. Alix unternimmt alles, um ihn zu retten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 05.01.2027

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Die drei jungen Tierärzte William, Eléonore und Gwennaëlle kommen frisch von der Uni. Jetzt müssen sie sich im Berufsalltag beweisen

Tierärztin 24/7

In Corcelles-près-Payerne verarztet Florence die Boarder-Colli-Hündin Laica, die vom Hund des Nachbarn angegriffen wurde. In Delley VD hat die Kuh Sania eine Matrixverdrehung, und so kann sie ihr kleines Kalb nicht zur Welt bringen: Ein Fall für Eléonore.

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