Dokumentation
Tierärztin 24/7: Loxias schwebt in Todesgefahr
Im Tierspital Bern ist der Hund Loxias in Todesgefahr, während seine Besitzer im Urlaub sind. Alix unternimmt alles, um ihn zu retten.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 05.01.2027
In Corcelles-près-Payerne verarztet Florence die Boarder-Colli-Hündin Laica, die vom Hund des Nachbarn angegriffen wurde. In Delley VD hat die Kuh Sania eine Matrixverdrehung, und so kann sie ihr kleines Kalb nicht zur Welt bringen: Ein Fall für Eléonore.