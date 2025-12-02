Extrem! Zwischen Dürre und Sintflut

Regenwolken steigen über den Foret de Belouve auf, Salazie, Réunion

Quelle: ORF/Cosmos Factory/Udo Maurer

Bei fünfzig Grad im Schatten sind sie in einem kleinen Dorf im Niger zwischen Kamelen durch den Sand gewatet, auf der Insel La Réunion stundenlang über scharfkantige Felsen im Nebel zu einer Wetterstation aufgestiegen, sie haben sich durch den Staub der Atacama-Wüste gekämpft und im Nordwesten von Indien so viel Regen ertragen, dass ihre Geräte knapp am Verschimmeln waren.



Maurers Film ist ein Wechselspiel zwischen Dürre und Sintflut. Am regenreichsten Ort der Welt, der indischen Stadt Cherrapunjee, sind in den vergangenen siebzig Jahren im Schnitt zwölf Meter Regen pro Jahr gefallen. Das ist etwa zehnmal so viel wie in New York City und zwanzigmal so viel wie in Berlin. In Cherrapunjee ist Regen nicht bloß ein Ereignis, sondern ein Spektakel. Das beweisen auch die "Regenmacher". Sie sind äußerst gewitzt: Weil "alles andere gegen die Regeln der Natur" sei, machen sie Regen ausschließlich während der Regenzeit.