Extrem! Licht und Schatten

Das Einzige, was man hört, ist das Nebelhorn.

St. Shotts in Neufundland ist weltweit bekannt geworden, weil hier 1912 der erste Hilferuf der in Not geratenen Titanic aufgefangen wurde und weil St. Shotts als der nebeligste Ort der Welt gilt. Der Nebel ist eine Suppe, die alles verschluckt: Licht, Schatten und sogar Geräusche, mit Ausnahme des Nebelhorns, das den vorbeifahrenden Schiffen Tag und Nacht und manchmal wochenlang alle sechzig Sekunden signalisiert, dass an den Klippen von Neufundland der Tod lauert. Der Mann, der den Leuchtturm hütet, ist den Nebel gewöhnt und dennoch manchmal verzagt: "Nach 56 Tagen Nebel, morgens, mittags und abends, da wird es echt langweilig. Das Einzige, was man hört, ist das Nebelhorn."



Regisseur Udo Maurer zeigt Menschen, die sich an diesen extremen Orten niedergelassen haben und erkundet, wie sie damit umgehen. Was bald zu erkennen ist: Sie nehmen sich genau jenes Quantum an Licht und Schatten, das ihnen guttut. Was zu viel ist, wird ausgeblendet - eine Methode, die sich sowohl unter der ewigen Sonne als auch in permanenter Dunkelheit bewährt.