Extrem! Von höchsten Höhen bis unters Meer

Strand von Ein Gedi am Totem Meer, Israel (428m. unter dem Meeresspiegel). Im Vordergrund alte Fahrräder von Salz bedeckt.

Quelle: ORF

Am Toten Meer, das 425 Meter unterhalb des Meeresspiegels liegt, ist der Luftdruck mehr als doppelt so hoch wie in La Rinconada. In den vergangenen Jahrzehnten ist der Wasserspiegel um 25 Meter gefallen. Aus dem Jordan fließt kaum mehr etwas zu, weil dessen Wasser für Landwirtschaft, Industrie und Haushalte verbraucht wird. Gleichzeitig hat sich auch das Land zu senken begonnen an manchen Stellen mehr als sechs Zentimeter pro Jahr. Überall tun sich Krater auf, die Strandhütten, Tiere und Menschen verschlucken.



Der israelische Geologe Eli Raz stürzte während seiner Erkundungen selbst in einen solchen Krater, musste 14 Stunden auf Hilfe warten und sah sich schon dem Tode nahe, erzählt er voller Galgenhumor: "Ich hatte endlich Zeit, über Dinge nachzudenken, über die ich noch nie nachgedacht hatte. Außerdem bin ich zu wissenschaftlichen Erkenntnissen gekommen. Zum Beispiel, dass mich 14 Stunden lang niemand vermisst hat - so etwas ist wichtig zu wissen." Darüber hinaus sucht ein Team des Max-Planck-Instituts für Marine-Mikrobiologie im lebensfeindlichen Salzwasser nach Mikroorganismen. Die Tauchgänge werden von einem Kameramann begleitet. Es sind die ersten Unterwasseraufnahmen aus den Tiefen des Toten Meeres.