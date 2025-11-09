Extrem! Heißkalt - Die extremsten Orte der Welt

Hirte aus der sibirischen Ortschaft Oimjakon

Quelle: ORF/Cosmos Factory/Cosmos Factory/Udo Maurer

Die Vorbereitungen für die Dreharbeiten im eisigen Sibirien dauerten Monate. Das Filmteam musste unter anderem klären, wie man die Kamera so verpackt, dass sie extreme Kälte unbeschadet übersteht - und dass zugleich die Optik beim Betreten der Häuser nicht sofort anläuft, weil die Kamera dann stundenlang nicht zu gebrauchen ist. Die innovative Lösung war eine Art "Vakuumsack", aus dem die Luft herausgepumpt wurde, um die Kamera von der Umgebung zu isolieren.



Während der Dreharbeiten herrschten bis zu minus 58 Grad Celsius. Die Menschen, die in Oimjakon leben, sind diese Temperaturen gewöhnt. Nur um die extremen Bedingungen zu verdeutlichen: Die Kinder bekommen hier erst ab minus 52 Grad schulfrei. In den Klassenzimmern hat es kaum zehn Grad, daher sitzen die Schüler auch in dicken Jacken und Pullovern an ihren Plätzen - nur Mützen und Handschuhe sind während des Unterrichts tabu.



Der alte Arzt von Oimjakon ist der einzige Mediziner im Umkreis von zehn Autostunden - daher ist er alles in einer Person: praktischer Arzt und Chirurg, Zahnarzt und Gynäkologe. Nur wer schwer verletzt oder erkrankt ist, wird ins nächste Krankenhaus gefahren. Der Doktor weiß zu berichten, dass die Natur in der Region von Oimjakon sehr selektiv ist - lediglich besonders robuste Menschen überleben auf Dauer die extremen Bedingungen in diesem entlegenen Landstrich.



Dennoch erledigen manche Einheimische ihre Morgentoilette im Freien: Da es kaum eine Wasserleitung und demzufolge auch kein fließendes Wasser gibt, "baden" einige Bewohner fast nackt im Schnee vor der Tür. Eindrucksvoll ist auch die Szene, in der dampfend heißer Tee in die Luft geschleudert wird - und als Eiskristallschauer niedergeht.