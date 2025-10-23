Hauptnavigation

  Deutscher Umweltpreis 2025
Der Detusche Umweltpreis zählt zu den höchstdotierten Umweltpreisen Europas. Er würdigt Leistungen, die entscheidend und in vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt beigetragen haben.

Deutscher Umweltpreis 2025

In diesem Jahr werden die Schweizer Klimaforscherin Sonia Seneviratne von der ETH Zürich und das ZINQ-Geschäftsführungsduo Lars Baumgürtel und Birgitt Bendiek ausgezeichnet.

Externer Link: Livestream Preisverleihung

Am Sonntag, 26. Oktober, verleiht die Deutsche Bundesstiftung Umwelt den Preis 2025 in Chemnitz. Die Preisverleihung und das Symposium am Vortag werden als Livestream übertragen.

Info zum Deutschen Umweltpreis

Seit 1993 verleiht die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU, Osnabrück) den renommierten Preis. Die Auszeichnung zählt zu den höchstdotierten Umweltpreisen Europas. Der Preis würdigt Leistungen, die entscheidend und in vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt beigetragen haben bzw. in Zukunft zu einer deutlichen Umweltentlastung beitragen werden.

Externer Link: Deutscher Umweltpreis

Mit Preis werden "Einsatz und Leistungen geehrt, die jetzt und zukünftig entscheidend und in vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt beitragen“.

