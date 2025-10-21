Hauptnavigation

  4. Sonia Seneviratne erhält Deutschen Umweltpreis 2025
Sonia Seneviratne, Klimaforscherin an der ETH Zürich

Wissen

Sonia Seneviratne erhält Deutschen Umweltpreis 2025

Die Klimaforscherin der ETH Zürich wird für ihre bahnbrechende Forschung zur Bodenfeuchte und deren Einfluss auf Klimaextreme wie Dürren und Hitzewellen mit der renommierten Auszeichnung geehrt.

Datum:

teaser nano

NANO

Expertin für Land-Klima-Dynamik und Bodenfeuchtigkeit

Prof. Dr. Sonia Seneviratne ist eine führende Klimaforscherin an der ETH Zürich, die sich auf Land-Klima-Dynamik, insbesondere Dürre, Hitze und Verdunstung, spezialisiert hat. Ihre Forschung betont die Bedeutung der Bodenfeuchtigkeit für das Klima und deren Auswirkungen auf extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen.

Einfluss der Bodenfeuchtigkeit auf Klimawandel und Hitzewellen

Sonia Seneviratne hat weltweit bedeutende Daten zur Bodenfeuchtigkeit gesammelt und gezeigt, wie diese die Erderwärmung und das Risiko von Hitzewellen beeinflusst. Ihre Arbeiten, besonders über die Auswirkungen von Bodentrockenheit auf den Klimawandel, sind ein wichtiger Beitrag zum Verständnis von Klimaextremen.

Auszeichnungen und Rolle im IPCC

Für ihre herausragende Forschung erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Macelwane-Medaille und die Hans-Oeschger-Medaille. Seneviratne ist auch Hauptautorin des IPCC-Berichts und wurde 2023 in den Vorstand des Weltklimarats gewählt.

Der Detusche Umweltpreis zählt zu den höchstdotierten Umweltpreisen Europas. Er würdigt Leistungen, die entscheidend und in vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt beigetragen haben.
Wissen -

Deutscher Umweltpreis 2025

In diesem Jahr werden die Schweizer Klimaforscherin Sonia Seneviratne von der ETH Zürich und das ZINQ-Geschäftsführungsduo Lars Baumgürtel und Birgitt Bendiek ausgezeichnet.

NANO
Das Logo des Deutschen Umweltpreises
Wissen -

Externer Link: Deutscher Umweltpreis

Mit der Verleihung werden "Einsatz und Leistungen ausgezeichnet, die jetzt und zukünftig entscheidend und in vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt beitragen“.

NANO

