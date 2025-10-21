Wissen
Sonia Seneviratne erhält Deutschen Umweltpreis 2025
Die Klimaforscherin der ETH Zürich wird für ihre bahnbrechende Forschung zur Bodenfeuchte und deren Einfluss auf Klimaextreme wie Dürren und Hitzewellen mit der renommierten Auszeichnung geehrt.
- Datum:
Expertin für Land-Klima-Dynamik und Bodenfeuchtigkeit
Prof. Dr. Sonia Seneviratne ist eine führende Klimaforscherin an der ETH Zürich, die sich auf Land-Klima-Dynamik, insbesondere Dürre, Hitze und Verdunstung, spezialisiert hat. Ihre Forschung betont die Bedeutung der Bodenfeuchtigkeit für das Klima und deren Auswirkungen auf extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen.
Einfluss der Bodenfeuchtigkeit auf Klimawandel und Hitzewellen
Sonia Seneviratne hat weltweit bedeutende Daten zur Bodenfeuchtigkeit gesammelt und gezeigt, wie diese die Erderwärmung und das Risiko von Hitzewellen beeinflusst. Ihre Arbeiten, besonders über die Auswirkungen von Bodentrockenheit auf den Klimawandel, sind ein wichtiger Beitrag zum Verständnis von Klimaextremen.
Auszeichnungen und Rolle im IPCC
Für ihre herausragende Forschung erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Macelwane-Medaille und die Hans-Oeschger-Medaille. Seneviratne ist auch Hauptautorin des IPCC-Berichts und wurde 2023 in den Vorstand des Weltklimarats gewählt.