Deutscher Umweltpreis 2025 an Birgitt Bendiek & Lars Baumgürtel
Das Geschäftsführerduo von ZINQ erhält die renommierte Auszeichnung für seine Vorreiterrolle in Rohstoff- und Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Stahlverzinkung.
Mitarbeiter als Treiber der Veränderung
Lars Baumgürtel und Birgitt Bendiek werden mit dem Deutschen Umweltpreis 2025 ausgezeichnet, weil sie ihre Mitarbeiter aktiv in die Umsetzung nachhaltiger Projekte einbeziehen. Ihr Engagement für Umweltschutz zeigt, wie wichtig jeder Einzelne im Unternehmen ist.
Gemeinsame Verantwortung für Nachhaltigkeit
Unter ihrer Führung hat ZINQ eine Unternehmenskultur geschaffen, in der Nachhaltigkeit als Teamaufgabe verstanden wird. Die Mitarbeiter tragen durch Projekte wie "microZinq“ und "Low Carbon Zinq“ entscheidend zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei.
Erfolg durch Teamarbeit
Die Auszeichnung unterstreicht, dass der Erfolg von ZINQ vor allem durch das Engagement der Mitarbeiter ermöglicht wurde. Ihre Ideen und die enge Zusammenarbeit machen ZINQ zu einem Vorreiter in der umweltfreundlichen Stahlverarbeitung.