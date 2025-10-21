Hauptnavigation

  4. Deutscher Umweltpreis 2025 an Birgitt Bendiek & Lars Baumgürtel
Birgitt Bendiek, Lars Baumgürtel, ZINQ GmbH & Co. KG

Wissen

Deutscher Umweltpreis 2025 an Birgitt Bendiek & Lars Baumgürtel

Das Geschäftsführerduo von ZINQ erhält die renommierte Auszeichnung für seine Vorreiterrolle in Rohstoff- und Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Stahlverzinkung.

Datum:

teaser nano

NANO

Mitarbeiter als Treiber der Veränderung

Lars Baumgürtel und Birgitt Bendiek werden mit dem Deutschen Umweltpreis 2025 ausgezeichnet, weil sie ihre Mitarbeiter aktiv in die Umsetzung nachhaltiger Projekte einbeziehen. Ihr Engagement für Umweltschutz zeigt, wie wichtig jeder Einzelne im Unternehmen ist.

Gemeinsame Verantwortung für Nachhaltigkeit

Unter ihrer Führung hat ZINQ eine Unternehmenskultur geschaffen, in der Nachhaltigkeit als Teamaufgabe verstanden wird. Die Mitarbeiter tragen durch Projekte wie "microZinq“ und "Low Carbon Zinq“ entscheidend zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei.

Erfolg durch Teamarbeit

Die Auszeichnung unterstreicht, dass der Erfolg von ZINQ vor allem durch das Engagement der Mitarbeiter ermöglicht wurde. Ihre Ideen und die enge Zusammenarbeit machen ZINQ zu einem Vorreiter in der umweltfreundlichen Stahlverarbeitung.

Der Detusche Umweltpreis zählt zu den höchstdotierten Umweltpreisen Europas. Er würdigt Leistungen, die entscheidend und in vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt beigetragen haben.
Deutscher Umweltpreis 2025

In diesem Jahr werden die Schweizer Klimaforscherin Sonia Seneviratne von der ETH Zürich und das ZINQ-Geschäftsführungsduo Lars Baumgürtel und Birgitt Bendiek ausgezeichnet.

NANO
Das Logo des Deutschen Umweltpreises
Externer Link: Deutscher Umweltpreis

Mit der Verleihung werden "Einsatz und Leistungen ausgezeichnet, die jetzt und zukünftig entscheidend und in vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt beitragen“.

NANO

