Wissen
Deutscher Umweltpreis 2025
In diesem Jahr werden die Schweizer Klimaforscherin Sonia Seneviratne von der ETH Zürich und das Geschäftsführungsduo Lars Baumgürtel und Birgitt Bendiek des Stahlverzinkungsunternehmens ZINQ ausgezeichnet.
- Datum:
Die Preisträger:
Info zum Deutschen Umweltpreis
Seit 1993 verleiht die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU, Osnabrück). Die Auszeichnung zählt zu den höchstdotierten Umweltpreisen Europas. Der Preis würdigt Leistungen, die entscheidend und in vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt beigetragen haben bzw. in Zukunft zu einer deutlichen Umweltentlastung beitragen werden.