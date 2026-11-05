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  4. Water Warriors: Kampf um unser Wasser | NANO Doku
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Water Warriors

Clevere Landwirte, mutige Aktivisten und visionäre Forscher entwickeln Lösungen für die Zukunft unseres Wassers. Ihre Ideen machen Hoffnung für eine Welt im Wandel.

Wissen -

Reich ernten, wo Wasser fehlt

Die Türkei trocknet aus – Hitze und Rekorddürre bedrohen die Ernten. Wie smarte KI-Bewässerungssysteme und urbane Farmen gegen den Wasserkollaps helfen.

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Beschützer des Mittelmeers

Das Mittelmeer erwärmt sich rasant. Bringen No-Go-Zonen für Fischer und Patrouillen vor Italiens Küsten die Rettung? Kann das System "30x30" das Ökosystem noch retten?

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Wie Wasser Frieden stiftet

Zwischen ausgetrockneten Quellen im Westjordanland und High-Tech-Entsalzung: Wie Water Warriors im Nahen Osten Wasser als Brücke zum Frieden nutzen wollen.

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