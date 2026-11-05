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Wie Wasser Frieden stiftet
Im Nahen Osten wird Wasser als Waffe eingesetzt, Quellen werden blockiert. Doch Aktivisten und High-Tech-Projekte zeigen, wie die kostbare Ressource zur Brücke für den Frieden werden kann.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 05.11.2031
„Ob Meerwasserentsalzung, Tröpfchenbewässerung oder die Aufbereitung von Abwasser – es gibt heute jede Menge Technologien, mehr Wasser zu gewinnen. Und all das ist natürlich viel billiger als der Wahnsinn, wegen Wasser einen Krieg anzufangen.“
Ausgetrocknete Quellen im Westjordanland
Im Nahen Osten ist Wasser weit mehr als eine lebenswichtige Ressource – es ist ein politisches Machtmittel. Während israelische Siedler über tiefe Brunnen und staatliche Pumpen gesicherten Zugang zu Grundwasser haben, trocknen die flachen Quellen palästinensischer Landwirte durch den Klimawandel und strenge Kontrollen immer mehr aus. Vor Ort dokumentieren Umweltschützer wie Gidon Bromberg von der Organisation EcoPeace, wie Wasserressourcen zunehmend abgeschnitten werden und ländliche Existenzen massiv bedrohen.
High-Tech-Entsalzung gegen die Dürre
Dabei hat moderne Technologie die Wasserversorgung der Region revolutioniert. Einst war der See Genezareth das wichtigste Naturreservat und Sorgenkind des Landes. Heute fließt dank riesiger Meerwasserentsalzungsanlagen an der Küste – wie der Anlage in Sorek mit ihren 15.000 Umkehrosmose-Membranen – aufbereitetes Wasser zurück in den historischen See. Ein technologischer Durchbruch, der nicht nur die eigene Versorgung sichert, sondern auch lebenswichtige Lieferungen an Nachbarstaaten wie Jordanien garantiert.
Diplomatie im Schatten des Konflikts
Trotz High-Tech bleibt das System hochgradig verwundbar. Die Konzentration der Wasserversorgung auf wenige zentrale Großanlagen birgt in einer politisch instabilen Region große Sicherheitsrisiken. Dennoch zeigt sich gerade in der Krise, dass Umweltschutz und grenzübergreifende Kooperation funktionieren können. Frühere Projekte und bestehende Verträge beweisen, dass israelische Technologie und palästinensische Landwirtschaft Hand in Hand gehen könnten, wenn der politische Wille zur Zusammenarbeit siegt.
Wasser als Brücke zum Frieden
Obwohl der Nahostkonflikt tief sitzt, kämpfen die Water Warriors unermüdlich für eine Vision: die Region als gemeinsamen ökologischen Raum zu begreifen. Die drängenden Herausforderungen des Klimawandels betreffen alle Menschen gleichermaßen. Wenn es gelingt, Wassertechnologien und die Verteilung des kostbaren Guts als Instrument der Diplomatie zu nutzen, kann aus der historischen Konfliktquelle am Ende eine Brücke für den Frieden werden.