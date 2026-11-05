Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO Doku
  4. Water Warriors: Smarte Landwirtschaft gegen die Dürre | NANO Doku

Wissen

Reich ernten, wo Wasser fehlt

Rekorddürre und sinkende Grundwasserspiegel bedrohen die Landwirtschaft der Türkei. Während traditionelle Anbaumethoden kostbares Wasser verschwenden, entwickeln Farmer neue Wege. Etwa "Vertical Farming“ oder Pflanzen, die per Sensor melden, wann sie Wasser brauchen.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 05.11.2031

Mehr

teaser nano doku mit logo

NANO Doku

Mehr zum Thema

Eine Meeresschützerin mit Tauchausrüstung, ein Ingenieur für Meerwasser Entsalzung mit Schutzweste und Helm und eine Hydroponic Wissenschaftlerin mit Basilikum in der Hand stehen vor einem Vertical Farming Regal, hinter ihnen das Meer

Water Warriors

„Ich sage es immer wieder: Uns geht es darum, die Wasserressourcen zu schützen und so heute das Leben der nächsten Generation zu bewahren. Und dafür haben wir zum Schluss einiges ein simples Motto: Save Water, save lives.“

Die Türkei im Griff der Dürre

Die Türkei verändert sich rasant: Forscher warnen, dass sich das Klima von einer mediterranen Region zu Sahara-ähnlichen Bedingungen wandeln könnte. Rekorddürren und Ernteausfälle von bis zu 40 Prozent gefährden die Nahrungsmittelversorgung der mehr als 20 Millionen Menschen in den Metropolen wie Istanbul und Ankara. Angesichts schrumpfender Seen und sinkender Grundwasserspiegel, steht die traditionelle Landwirtschaft vor dem Kollaps.

Smarte Bewässerung: Wenn die Pflanze selbst entscheidet

Um das Überleben zu sichern, entwickeln Pioniere wie der Beerenfarmer und Maschinenbauer Sabri Bozkurt revolutionäre Technologien. Statt ganze Felder in traditioneller Bewässerung zu überfluten und so wertvolles Wasser verschwenden, setzt seine smarte KI-Bewässerungsanlage auf Präzision. Durch Durchflussmesser (Phälymeter) und Echtzeit-Warnungen per App wird jede einzelne Pflanze vollautomatisch und bedarfsgerecht versorgt. Selbst im kommerziellen Anbau von Blaubeeren ersetzen diese heimischen High-Tech-Lösungen zunehmend internationale Importe.

Urbane Agrikultur: Landwirtschaft ohne Erde

In den Megacitys wie Istanbul treiben Start-ups wie Uptechlabs die nächste Transformation voran. Mit urbaner Landwirtschaft – von hydroponischen Systemen bis hin zu aeroponischen Nährlösungen – werden Pflanzen platzsparend in Regalen kultiviert, wodurch bis zu 97 Prozent Wasser eingespart werden. Diese erdelosen Anbaumethoden trotzen dem Klimawandel und zeigen, wie die Nahrungsmittelproduktion der Zukunft in trockenen Regionen funktionieren kann.

Hoffnung für eine bedrohte Region

Ob auf Tomatenfarmen in Denizli oder im Norden am Iznik-See: Die Kombination aus traditionellem Handwerk, KI und wassersparender Hightech gilt als überlebenswichtig. Die Arbeit der Water Warriors in der Türkei beweist, dass technologische Innovationen und ein radikales Umdenken der einzige Ausweg sind, um die lebenswichtige Ressource Wasser für kommende Generationen zu bewahren.

Eine Meeresschützerin mit Tauchausrüstung, ein Ingenieur für Meerwasser Entsalzung mit Schutzweste und Helm und eine Hydroponic Wissenschaftlerin mit Basilikum in der Hand stehen vor einem Vertical Farming Regal, hinter ihnen das Meer
Wissen -

Water Warriors

Die Wasser-Krise ist da – aber die Retter stehen bereit. Ob Ernte-Erfolge ohne Wasser, der Schutz unserer Meere oder neues Trinkwasser aus dem Meer: In der Türkei, Italien und Israel zeigen ...

Sendungsbereich:
NANO Doku

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.