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  4. Last One Living: Kampf um Armeniens Artenvielfalt | NANO
Ein Sonnenuntergang über Gebirge
  • Artenschutz
  • Biodiversität

Last One Living

Bedroht, aber nicht chancenlos: Wie retten wir die letzten Großkatzen und einzigartigen Tierarten im Kaukasus? Was die Wissenschaft über das Überleben von Persischem Leopard und Sewan-Forelle weiß – und wie der Schutz bedrohter Ökosysteme in Armenien gelingt.

Wissen -

Die Rückkehr des persischen Leoparden

Wettlauf gegen das Aussterben: Der Persische Leopard ist extrem selten. Helfen regionale Schutzgebiete und neue Konzepte dem Tier zu überleben? Ingolf Baur sucht nach Antworten.

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Rettung für die Sewan-Forelle

Wettlauf am Sewansee: Das Ökosystem droht zu kippen. Bringt die Nachzucht der Sewan-Forelle Rettung? Ingolf Baur sucht nach Antworten.

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Noch 14 Stunden
Noch 14 Stunden
Wissen -

Die letzten Kraniche Armeniens

Ingolf Baur sucht nach einem der letzten zehn Brutpaare des Eurasischen Graukranichs in Armenien und erfährt, warum ihr Verschwinden zum Kollaps ganzer Ökosysteme führen kann.

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