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  4. Bittere Pillen: Zwischen Heilung und Risiko | NANO Doku
Viele Pillen auf einem Tisch, dahinter Pillendosen

Bittere Pillen

Wirksam, aber nicht ohne Risiko: Wie verändern Schmerzmittel, Benzos und Cortison unseren Körper? Was die Wissenschaft über Nebenwirkungen weiß – und wie ein sichererer Einsatz von Medikamenten gelingt.

Eine Kaffeetasse steht auf einem Tisch. Daneben liegt auf der Untertasse ein Löffel, auf dem wiederum eine Tablette liegt. Neben der Untertasse ein Tablettenblister.
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Schmerzmittel – schädlich und normal?

Greifst du zu schnell zur Schmerztablette? Wie Bewegung, moderne Therapien und körpereigene Kräfte helfen, bevor die Abhängigkeit beginnt – Jasmina Neudecker sucht nach Auswegen.

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In einer Hand liegen viele verschiedenfarbene Tabletten
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Benzos: Wenn Beruhigungsmittel süchtig machen

Millionen Rezepte für gefährliche Beruhigungsmittel: Wie lässt sich die Abhängigkeit verhindern und wie gelingt der Entzug von Benzos? Jasmina Neudecker hakt nach.

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Eine Tablette liegt nicht an der Sollbruchstelle zerbrochen auf einer dunklen Oberfläche.
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Cortison: Neue Therapien, weniger Nebenwirkungen?

Wirksam gegen Entzündungen, aber richtig dosiert: Welche Strategien machen die Cortison-Therapie heute sicherer und wie gelingt das schrittweise Absetzen?

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