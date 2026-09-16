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  4. Alltagsdroge Schmerzmittel: Warum sie uns schaden | NANO Doku
Eine Kaffeetasse steht auf einem Tisch. Daneben liegt auf der Untertasse ein Löffel, auf dem wiederum eine Tablette liegt. Neben der Untertasse ein Tablettenblister.

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Alltagsdroge Schmerzmittel – schädlich und normal?

Alltagsdroge Schmerzmittel: Sie sind tückisch – oft unkontrolliert eingenommen. Bringt Bewegung natürliche Linderung? Helfen körpereigene Kräfte, die Sucht zu stoppen?

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Im Vordergrund fallen Jasmina Neudecker viele Tabletten auf die Hand. Im Hintergrund stehen Pillendosen und Tablettenblister.

Bittere Pillen

„Wollen wir zu schnell unsere Schmerzen unterdrücken und nehmen wir zu viele Schmerzmittel?“

Alltagsdroge Schmerzmittel: Der unbedachte Griff zur Pille

Ein Ziehen im Kopf, ein Stechen im Rücken – und schon wandert die nächste Tablette ins Glas. Allein 2024 gingen in Deutschland 92 Millionen Packungen rezeptfreier Schmerzmittel über den Ladentisch. Doch was wie der schnelle Befreiungsschlag wirkt, richtet im Körper oft schleichenden Schaden an: Von Nierenschäden bis zu Herz-Kreislauf-Problemen werden die Risiken von Ibuprofen, Paracetamol und Co. massiv verharmlost.Wie oft greifst du zur Pille, ohne an die Folgen zu denken?

Die Teufelskreis-Falle: Wenn die Medizin den Schmerz erst erschafft

Mandy leidet an chronischen Gelenkschmerzen und nimmt fast täglich Ibuprofen. Das bittere Ergebnis: Der Schmerz verschwindet nicht, er verfestigt sich. Viele Betroffene geraten unwissentlich in die Falle des medikamenteninduzierten Kopfschmerzes – die Pillen selbst werden zum Auslöser für neue, dauerhafte Schmerzen. Wie kommt man aus dieser Spirale wieder heraus, wenn der Körper ohne Chemie scheinbar gar nicht mehr funktioniert?

Körpereigene Kräfte: Schmerz lindern ohne Chemie

Dass es auch anders geht, zeigt Schmerztherapeut Winfried Meißner im Selbstversuch mit Jasmina Neudecker: Unser Gehirn lässt sich durch gezielte mentale Impulse so stark fordern, dass Schmerzreize nachweislich im Nervensystem gedämpft werden. Auch gezielte Bewegung setzt körpereigene Endorphine frei – ein körpereigenes Wundermittel. Warum nutzen wir diese natürlichen Schutzschilde viel zu selten?

Den eigenen Körper wieder verstehen

Schmerz ist kein Feind, sondern ein lebenswichtiges Warnsignal. Die NANO Dokureihe „Bittere Pillen“ zeigt, wie wir das Vertrauen in den eigenen Körper zurückgewinnen und der Tablettenfalle nachhaltig entkommen.

Im Vordergrund fallen Jasmina Neudecker viele Tabletten auf die Hand. Im Hintergrund stehen Pillendosen und Tablettenblister.
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Bittere Pillen

Gefahren erkennen, Patienten schützen: Wie wirken Schmerzmittel, Benzos und Cortison im Organismus? Und worauf kommt es bei einer verträglichen Einnahme an?

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