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  4. Cortison sicher einsetzen: Neue Ansätze der Medizin | NANO Doku
Eine Tablette liegt nicht an der Sollbruchstelle zerbrochen auf einer dunklen Oberfläche.

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Wundermittel Cortison: Neue Therapien, weniger Nebenwirkungen?

Cortison zählt zu den wichtigsten Mitteln der Medizin: Wie gelingt die schnelle Hilfe gegen Entzündungen mit weniger Nebenwirkungen? Neue Erkenntnisse für eine bessere Therapie.

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Im Vordergrund fallen Jasmina Neudecker viele Tabletten auf die Hand. Im Hintergrund stehen Pillendosen und Tablettenblister.

Bittere Pillen

„Cortison ist in meinen Augen ein echtes Teufelszeug, weil ich habe sofort einen Bluthochdruck bekommen, einen Diabetes und massive Schlafstörungen.“

Rettung mit Schattenseiten

Ob bei rheumatischen Schüben, Asthma oder schweren Allergien: Cortison ist ein zentrales Werkzeug der Notfallmedizin. Es knockt Entzündungen im Eiltempo aus und rettet täglich Leben. Doch was als schnelle Hilfe beginnt, wird bei langer Einnahme für viele Betroffene zur enormen Belastung: Knochenschwund, entgleisender Blutzucker oder das „Vollmondgesicht“ rauben die Lebensqualität.

Social-Media-Trend vs. Wissenschaft

Auf Social Media wächst die Angst – der Trend zum „Cortisol-Detox“ verunsichert Verzweifelte zusätzlich. Katja Wingenfeld von der Charité Berlin erforscht Cortisol seit 30 Jahren. Sie ordnet den Hype wissenschaftlich ein und nimmt Betroffenen die Panik: Das Hormon Cortisol ist für den Körper überlebenswichtig, verlangt aber nach einem verantwortungsvollen Umgang.

Neue Hoffnung durch die Forschung

In den Praxen hat das Umdenken längst begonnen: Neue Leitlinien setzen auf drastisch niedrigere Dosierungen und ein behutsames, präzises Ausschleichen. Doch wie nah sind wir verträglicheren Alternativen? Am Helmholtz Zentrum München entschlüsselt die Molekularbiologin Henriette Uhlenhaut den Wirkmechanismus am Rezeptor, um Medikamente mit weniger Nebenwirkungen zu entwickeln. Die NANO Dokureihe „Bittere Pillen“ blickt auf die Fortschritte der Forschung und zeigt den Weg zu einer verträglicheren Cortison-Therapie.

Im Vordergrund fallen Jasmina Neudecker viele Tabletten auf die Hand. Im Hintergrund stehen Pillendosen und Tablettenblister.
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Bittere Pillen

Gefahren erkennen, Patienten schützen: Wie wirken Schmerzmittel, Benzos und Cortison im Organismus? Und worauf kommt es bei einer verträglichen Einnahme an?

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