Der Griff zur Tablette scheint für immer mehr junge Menschen der einzige Ausweg aus Überforderung, Angst und Erwartungsdruck zu sein. Doch die vermeintlichen Problemlöser packen die Seele nur scheinbar in Watte – und führen oft direkt in die Sucht. Allein in Deutschland sind fast zwei Millionen Menschen abhängig von Medikamenten. Jasmina Neudecker geht der Frage nach: Was treibt eine ganze Generation dazu, den eigenen Alltag nur noch chemisch gedämpft zu ertragen?