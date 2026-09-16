Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO Doku
  4. Benzos auf Rezept – wenn Beruhigungsmittel süchtig machen | NANO
In einer Hand liegen viele verschiedenfarbene Tabletten

Wissen

Benzos: Wenn Beruhigungsmittel süchtig machen

Über eine Million Abhängige: Benzos auf Rezept zerstören unbemerkt Leben. Wie schützt man Patienten vor der Tablettenfalle und wie gelingt der sichere Ausstieg?

Datum:

Mehr

teaser nano doku mit logo

NANO Doku

Mehr zum Thema

Im Vordergrund fallen Jasmina Neudecker viele Tabletten auf die Hand. Im Hintergrund stehen Pillendosen und Tablettenblister.

Bittere Pillen

„Ich bin aufgewachsen mit so einem extremen Leistungsdruck in meiner Familie. Und deswegen brauchte ich irgendwas, um abschalten zu können.“

Stumme Epidemie: Wenn der Leistungsdruck in die Abhängigkeit führt

Der Griff zur Tablette scheint für immer mehr junge Menschen der einzige Ausweg aus Überforderung, Angst und Erwartungsdruck zu sein. Doch die vermeintlichen Problemlöser packen die Seele nur scheinbar in Watte – und führen oft direkt in die Sucht. Allein in Deutschland sind fast zwei Millionen Menschen abhängig von Medikamenten. Jasmina Neudecker geht der Frage nach: Was treibt eine ganze Generation dazu, den eigenen Alltag nur noch chemisch gedämpft zu ertragen?

Die Benzodiazepin-Falle: Verlorene Jahre im Nebel

Um den Stress im Fachabitur zu betäuben, greift Zoe zu Benzodiazepinen – und rutscht tief in die illegale Beschaffung ab. Der Preis für die chemische Ruhe ist hoch: Zoe verliert Jahre ihrer Jugend, hat massive Erinnerungslücken und kämpft schließlich gegen lebensgefährliche Suizidgedanken. Zoes Schicksal zeigt eindringlich, wie schnell aus dem Wunsch nach Entlastung ein freier Fall in den Abgrund wird.

Gefährlicher Mischkonsum: Der schwere Weg zurück ins Leben

Besonders brisant: Der oft tödliche Cocktail aus Benzos, Opioiden und Alkohol. Während der körperliche Entzug monatelang dauern kann und lebensgefährlich ist, trifft Jasmina Neudecker den YouTuber Sebastian Caspar. Er leistet im Netz wichtige Aufklärungsarbeit und bietet Betroffenen in seinen Streams einen geschützten Raum für die schonungslose Wahrheit. Denn nur wenn das Versteckspiel endet, gibt es einen Ausweg aus dem Teufelskreis.

Wenn Pillen die Jugend stehlen

Wie kann es sein, dass verordnete Beruhigungsmittel so viele junge Leben zerstören? Die NANO Dokureihe „Bittere Pillen“ blickt hinter die Kulissen einer unterschätzten Krise mitten in unserer Gesellschaft.

Im Vordergrund fallen Jasmina Neudecker viele Tabletten auf die Hand. Im Hintergrund stehen Pillendosen und Tablettenblister.
Wissen -

Bittere Pillen

Gefahren erkennen, Patienten schützen: Wie wirken Schmerzmittel, Benzos und Cortison im Organismus? Und worauf kommt es bei einer verträglichen Einnahme an?

Sendungsbereich:
NANO Doku

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.