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Benzos: Wenn Beruhigungsmittel süchtig machen
Über eine Million Abhängige: Benzos auf Rezept zerstören unbemerkt Leben. Wie schützt man Patienten vor der Tablettenfalle und wie gelingt der sichere Ausstieg?
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„Ich bin aufgewachsen mit so einem extremen Leistungsdruck in meiner Familie. Und deswegen brauchte ich irgendwas, um abschalten zu können.“
Stumme Epidemie: Wenn der Leistungsdruck in die Abhängigkeit führt
Der Griff zur Tablette scheint für immer mehr junge Menschen der einzige Ausweg aus Überforderung, Angst und Erwartungsdruck zu sein. Doch die vermeintlichen Problemlöser packen die Seele nur scheinbar in Watte – und führen oft direkt in die Sucht. Allein in Deutschland sind fast zwei Millionen Menschen abhängig von Medikamenten. Jasmina Neudecker geht der Frage nach: Was treibt eine ganze Generation dazu, den eigenen Alltag nur noch chemisch gedämpft zu ertragen?
Die Benzodiazepin-Falle: Verlorene Jahre im Nebel
Um den Stress im Fachabitur zu betäuben, greift Zoe zu Benzodiazepinen – und rutscht tief in die illegale Beschaffung ab. Der Preis für die chemische Ruhe ist hoch: Zoe verliert Jahre ihrer Jugend, hat massive Erinnerungslücken und kämpft schließlich gegen lebensgefährliche Suizidgedanken. Zoes Schicksal zeigt eindringlich, wie schnell aus dem Wunsch nach Entlastung ein freier Fall in den Abgrund wird.
Gefährlicher Mischkonsum: Der schwere Weg zurück ins Leben
Besonders brisant: Der oft tödliche Cocktail aus Benzos, Opioiden und Alkohol. Während der körperliche Entzug monatelang dauern kann und lebensgefährlich ist, trifft Jasmina Neudecker den YouTuber Sebastian Caspar. Er leistet im Netz wichtige Aufklärungsarbeit und bietet Betroffenen in seinen Streams einen geschützten Raum für die schonungslose Wahrheit. Denn nur wenn das Versteckspiel endet, gibt es einen Ausweg aus dem Teufelskreis.
Wenn Pillen die Jugend stehlen
Wie kann es sein, dass verordnete Beruhigungsmittel so viele junge Leben zerstören? Die NANO Dokureihe „Bittere Pillen“ blickt hinter die Kulissen einer unterschätzten Krise mitten in unserer Gesellschaft.