Hauptnavigation

3SAT
Galaxis
  • Außerirdisches Leben
  • Universum
  • Planeten

Astronomie und Raumfahrt

Wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass wir andere Planeten besiedeln können? Gibt es extraterrestrische Lebensformen? Wo kann man sie finden, wie könnten sie aussehen?

Wissen -

Doku: Artemis 2 – Rückkehr zum Mond

Doku: Eine Reise zwischen Wissenschaft, Abenteuer und der Frage: Warum riskieren Menschen ihr Leben, um andere Himmelskörper zu erreichen?

Sendungsbereich:
NANO

NANO Talk

Wissen -

Umgeben von Aliens?

Es gilt als wahrscheinlich, dass es außerirdisches Leben gibt. Höchste Zeit, sich damit zu beschäftigen! Denn sobald wir Gewissheit haben, ändert sich alles. NANO Talk mit Stephanie Rohde.

Sendungsbereich:
NANO Talk

Dokus

Wissen -

KI-Boom im Weltall

NANO vom 4. Februar: Musk will KI‑Server im All, Google testet Solarsatelliten mit Dauerlicht. Die Tech-Branche sucht Lösungen für den KI‑Stromhunger – doch selbst im Orbit gibt es Grenzen.

Sendungsbereich:
NANO
Wissen -

Was wäre, wenn es außerirdisches Leben gäbe?

Stephen Hawking war überzeugt, dass es außerirdisches Leben gibt. Wären wir überhaupt darauf vorbereitet, sollten morgen Aliens Kontakt mit uns aufnehmen?

Sendungsbereich:
NANO

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.