Doku: Artemis 2 – Rückkehr zum Mond
Zum ersten Mal seit den legendären Apollo-Missionen starten wieder Menschen Richtung Mond. Die NASA-Mission "Artemis 2" eröffnet eine neue Ära der Raumfahrt und Deutschland spielt dabei eine Schlüsselrolle.
Die Dokumentation begleitet die vier Astronaut:innen bei ihren Vorbereitungen und zeigt exklusive Einblicke in das Orion-Raumschiff. Die deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer erklären zusammen mit anderen Raumfahrt-Experten, wie die Mission abläuft und warum sie überhaupt gemacht wird.