Kultur

Vronis Lieblingsschmankerl: Tafelspitz

Immer wieder Hochzeitsessen, heißt es bei Bianca und Matthias Ising-Pfeuffer. Denn das Paar aus Ochsenfurt liebt das „Fränkische Hochzeitsessen“: Tafelspitz auf Bandnudeln mit Meerrettichsoße und Preiselbeeren. Dieses Lieblingsschmankerl gibt es natürlich auch, wenn nicht geheiratet wird. Vroni Lutz inspiriert das festliche Mahl zu einem gebratenen Kalbstafelspitz mit selbst gemachten Kartoffelgnocchi, aromatischer Preiselbeerbutter und scharfem Meerrettichwirsing. Aber auch ohne Fleisch sind die Komponenten des fränkischen Hochzeitsessens ein Hochgenuss: Vroni kredenzt frische Nudeln, gefüllt mit einem Soffritto aus Sellerie, Lauch, Karotten, Zwiebeln und Käse, serviert auf Krenschaum und mit Preiselbeeren.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 18.06.2025