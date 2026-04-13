Kultur
Vronis Lieblingsschmankerl: Pfannkuchen
„Vögala“ sind das „Wohlfühlessen“ von Andrea Drey aus dem Raum Günzburg. Die kleinen Nester aus Schnittlauchpfannkuchen mit einer Füllung aus Brät sind ein altes schwäbisches Rezept, das schon ihre Oma gern zubereitet hat. Vroni Lutz inspirieren die „Vögala“ zu einem Auflauf aus gefüllten Basilikumpfannkuchen mit einer Ricotta-Spinat-Mischung, gebacken in Tomatensoße. Dann wird es richtig süß: Als Dessert kredenzt Vroni eine Art Torte aus Bananen-pfannkuchen, mit Milchkaramell, Schokosoße, Vanilleeis und Walnusstopping.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 03.06.2026