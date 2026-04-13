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Kultur

Vronis Lieblingsschmankerl: Renke

Eine echte Fischliebhaberin ist Katja Feldmeier aus Schwarzach. Die junge Niederbayerin kauft frische Forellen am liebsten direkt vom Züchter und bereitet daraus Filets an Mandelsplitter, Apfel und Kartoffel zu. Auch Vroni hat sich Gedanken gemacht, was man mit Fisch zubereiten kann, und zaubert eine gebackene Renke mit schnellem Brot und Tomatensalat. Für diejenigen, die es lieber vegetarisch mögen, gibt es Burrata mit Erbsenstampf und Brennnessel-Minzpesto.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 06.05.2026

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Ein lecker angerichtetes Brathähnchen in der Pfanne.

Vronis Lieblingsschmankerl

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