Kultur
Vronis Lieblingsschmankerl: Lamm
Schafe züchten Georg und Rosina Steinacher als Hobby. Aus dem eigenen Lammfleisch kocht das junge Paar aus Pfronten im Allgäu gern Georgs Lieblingsschmankerl: Lamm nach Baeckeoffe-Art, also geschmort als Eintopf mit Kartoffeln und Gemüse. Vroni Lutz kreiert mit dem Lamm einen Rollbraten, gefüllt mit italienischem Speck, in Rotweinsud. Als Beilage backt sie ein Kartoffelgratin und schmort lila Urkarotten. Als vegetarische Idee kocht Vroni ein Kürbis-Kartoffel-Gratin mit Schafskäse, glasierten lila Karotten zusammen mit einem Kürbiskern-Karottengrün-Pesto.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 10.06.2026