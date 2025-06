Literatur im Garten - Tag 1

Nava Ebrahimi, Bachmannpreisträgerin des Jahres 2021 und Eröffnungsrednerin des heurigen Bewerbs wird ebenso im Garten des Landesstudios erwartet.



Außerdem wird am 27.6. in Klagenfurt das neue Bachmann-Museum in Ingeborg Bachmanns Elternhaus eröffnet, wir sind bei den Vorbereitungen dabei.

Mit einem Straßenfest rund um das neue Museum in der Henselstraße in Klagenfurt und einem Festakt im Stadttheater wird am Freitagabend das Bachmannhaus feierlich eröffnet, Leiterin Katharina Herzmansky macht einen kurzen Rundgang durch das Haus.