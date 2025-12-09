Lehmanns Brothers - 54. Internationale Jazzwoche Burghausen 2025

Hauptnavigation

Bei der "54. Internationalen Jazzwoche Burghausen" waren Lehmanns Brothers am großen Spielort Wackerhalle zu erleben. Dort sorgten die Musiker für ansteckenden Groove und mitreißende Stimmung. Spieltrieb, Entertainment und Lust am Unkonventionellen: Bei der französischen Band ist vieles anders. Im Zentrum rappt und tanzt der Vokalist und Keyboarder Julien Anglade, der in Latzhose und mit gebündelten Rastalocken die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Er geht, soulig singend und mit anspornenden Parolen, auch mal in den Saal und nimmt zwischen den Sitzblöcken Kontakt zum Publikum auf. Die Musik der Band reflektiert auch das Zeitgeschehen, sinnt in einem der Stücke etwa auf "Brighter Days": Sound zum Mitwippen, Tanzen und Schwelgen, hinter dem oft auch mehr steckt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.12.2025
04:25 - 05:25 Uhr

