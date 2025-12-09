Hauptnavigation

Candy Dulfer - Leverkusener Jazztage 2025

Die legendäre niederländische Saxophonistin Candy Dulfer bringt ihre "Funkalicious Tour" in die besten Clubs Europas und die Bühne mit ihrem typischen funky Sound zum Beben. Begleitet wird sie von ihrer erstklassigen Band. Die Sängerin hat sich einen Platz in der Musikgeschichte verdient – mit dem Grammy-nominierten Debütalbum "Saxuality", über 2,5 Millionen verkauften Soloalben weltweit und Auftritten mit den Größten der Musikszene. Dazu gehören Prince, Van Morrison, Maceo Parker, Aretha Franklin, Blondie und Pink Floyd.

Sendetermin
09.12.2025
03:10 - 04:25 Uhr

