Jazz im Bergson Kunstkraftwerk - KLARO!
Karolina Strassmayer gründete 1993 ihre Band "KLARO!". Seit 2001 leitet die Saxofonistin, Flötistin und Komponistin das Quartett mit ihrem Mann, dem New Yorker Schlagzeuger Drori Mondlak.
Produktionsland und -jahr:
-
Datum:
Sendetermin
09.12.2025
05:25 - 06:20 Uhr
"Speak Your Truth" heißt ihr aktuelles Programm, und es geht den beiden darum, mit jedem Ton wahrhaftig und authentisch zu sein. Energievolle Improvisationen betten sie in Kompositionen mit starker, melodiöser Linienführung von gesanglich lyrischer Kraft.
Intensive musikalische Höhepunkte werden angesteuert, wenn sie, zusammen mit ihren niederländischen Mitmusikern, von der afroamerikanischen Jazztradition durchdrungene Stücke spielen.
Dann begibt sich Karolina Strassmayer am Altsaxofon in die Traditionslinie von Jahrhundertspielern wie Michael Brecker. Doch auch den Echos europäischer Klassik und alpenländischer Volksmusik verleihen sie die Flügel der Jazzfreiheit – und fesselnde Töne, die Karolina Strassmayer inzwischen vermehrt auf ihrem eigentlichen Erstinstrument seit Kindertagen, der Querflöte, spielt. 15 Jahre hat die Österreicherin aus dem steirischen Salzkammergut in New York gelebt und dort mit Jazzlegenden wie Clark Terry, Phil Woods und Chico Hamilton zusammengespielt.
Von den Lesern des amerikanischen "Downbeat Magazine" wurde sie mehrfach in die "Top Five" der Altsaxofonisten gewählt. Als erste Frau in einer deutschen Radio-Bigband spielt sie seit 2004 beim WDR und ist Professorin für Jazzsaxofon an der Folkwang Universität der Künste in Essen.